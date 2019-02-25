Рада може в четвер розглянути закон про уповноваженого економічного оператора

Фото: Ніна Южаніна (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Южаніної, цей закон може зробити сильнішою економіку України

Комітет Верховної ради з питань податкової та митної політики пропонує у четвер, 28 лютого, розглянути законопроект про впровадження інституту авторизованого економічного оператора. Про це повідомила голова комітету Ніна Южаніна, передає кореспондент РБК-Україна.

Парламентар закликала підтримати документ у першому читанні.

"У четвер у нас буде можливість приймати закони, які справді дадуть бізнесу більше можливостей і більшого зростання. Тому законопроект №7473, який є вкрай складним. Він стосується запровадження інституту авторизованого економічного оператора. Прошу підтримати в першому читанні", - повідомила Южаніна.

За її словами, такі законопроекти можуть зробити сильнішими економіку України.

"Я пропоную, давайте дуже ретельно та уважно розглядати законопроекти, які залишились по угоді про Асоціацію України з ЄС. Серед них дуже багато законопроектів, які вплинуть на економічне зростання", - додала нардеп.

Нагадаємо, раніше комітет з питань податкової та митної політики рекомендує прийняти за основу законопроект про зміни до Митного кодексу щодо запровадження інституту уповноваженого економічного оператора.

Як писало РБК-Україна, Міністерство фінансів вітає рішення комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики підтримати законопроект про введення інституту уповноваженого економічного оператора.

Додамо, глава податкового комітету закликала Раду на кожному пленарному тижні розглядати не менше одного законопроекту з питань податкової та митної сфери.