Рада не розглядатиме інші законопроекти до прийняття "мовного закону"

Парубій переконаний у позитивному голосуванні по закону

Спикер Верховной рады Андрей Парубий отметил, что парламент не будет рассматривать другие законопроекты до принятия "языкового закона". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Рады.

Так, спикер ВР допускает, что этот законопроект не будет рассмотрен за один день.

"Рассмотрение поправок может длиться несколько дней, все время очень трудно предвидеть как долго, потому что неизвестно, насколько авторы поправок будут активными, насколько будут настаивать на них. Когда парламент войдет в рассмотрение закона о языке, то мы по нему должны будем принять решение. Не ставить никакие другие законопроекты, никакие другие инициативы, пока Верховная рада не примет решение по закону о языке", - сказал он.

Глава парламента убежден, что по закону будет принято положительное решение. Вместе с тем Парубий пообещал приложить максимум усилий к мобилизации народных депутатов.

"Я буду обращаться ко всем народным депутатам - сообщать о дне и времени рассмотрения вопроса, приглашать в тот день и в тот час быть в зале Верховной рады Украины, я буду призывать и публично сообщать, что участие является обязательным для каждого, потому что это один из фундаментальных вопросов украинского бытия - и эта ответственность сегодня перед нами", - сказал глава ВР.

Напомним, ранее глава ВР сообщил, что языковой закон Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе.

Как писало РБК-Украина ранее, в комитете по вопросам культуры и духовности анонсировали, что подготовленный ко второму чтению "языковой закон" - законопроект "О функционировании украинского языка как государственного" планируют обнародовать 4-5 февраля. Подчеркнем, по состоянию на 8 февраля текст документа отсутствует.

Добавим, законопроект о функционировании украинского языка как государственного будет внесен на рассмотрение парламента в феврале, а его рассмотрение займет не менее одной пленарной недели.