Рада буде наполягати на збільшенні витрат у бюджеті-2021 для реагування на НС

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент буде наполягати на збільшенні видатків задля ефективного реагування на надзвичайні ситуації. Таким чином він прокоментував масштабні пожежі у Луганській області.

Про це сказано у повідомленні на сайті Ради.

"Верховна рада готова оперативно долучитися до процесу вирішення ситуації у зоні лиха та зробити все залежне для подолання наслідків масштабних пожеж... Парламент під час розгляду проекту державного бюджету на 2021 рік буде наполягати на необхідності збільшення видатків у секторі оборони та безпеки нашої держави задля ефективного реагування на надзвичайні ситуації", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в Луганській області ліквідували один з осередків пожеж. Загасили вогонь між населеними пунктами Байдівка і Половинкине.

Як писало РБК-Україна, поліція розповіла про ймовірні причини пожеж у Луганській області.

Підкреслимо, глава МВС Арсен Аваков говорив, що для оперативного гасіння масштабних пожеж не вистачає технічних можливостей.