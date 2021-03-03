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На терміналі в Дніпрі зупинилися роботи через зрив державою будівництва злітної смуги

Автор: РБК-Україна

На будмайданчику міжнародного аеропорту "Дніпро" зупинена робота. Компанія "Альтіс", яка два місяці тому виграла тендер на будівництво для держави злітно-посадкової смуги, ще навіть не завезла техніку.

Про це повідомляє місцевий сайт "Інформатор".

Як повідомляє видання, через зрив будівництва злітно-посадкової смуги - припинені роботи й на пасажирському терміналі, який буде побудований за кошти приватного інвестора - групи DCH Олександра Ярославського.

В рамках державно-приватного партнерства компанія надає близько $ 100 млн. З цієї суми приватний інвестор вже встиг вкласти в будівництво нових терміналів аеропорту Дніпра близько 4 млн доларів.

Нагадаємо, восени 2020 року міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що держава почне будувати сучасну злітно-посадкову смугу довжиною 3,2 км, яка зможе приймати сучасні авіалайнери. Було оголошено переможця тендера на розробку проекту - ТОВ "Автомагістраль-Південь".

Своєю чергою, президент заявляв, що держава виділить у 2021 році 2 млрд грн на будівництво злітно-посадкової смуги в Дніпрі.

У січні 2021 роки підряд на 4 млрд виграла на тендері компанія "Альтіс-Констракшн", ставши підрядником на будівництво для держави аеродрому в Дніпрі.

До самої процедурної проведення тендеру, який пройшов у системі публічних торгів Prozorro, питань не виникло. Однак експерти заявили, що пропозиція переможця торгів "Альтіс-Констракшн" підозріло дешева: переможець конкурсу "збив" ціну на 30% - з 5,69 млрд грн до 3,95 млрд грн.

Інші шість компаній, серед яких були й закордонні з досвідом будівництва аналогічних об'єктів відмовилися від участі в конкурсі на будівництво за мізерну як для такого масштабного проекту суму.

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Новини України DCH ГруппаДніпростроительствоаэропорт
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