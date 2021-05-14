ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Роботу ТСК зможуть продовжувати на невизначений термін: комітет Ради підтримав закон

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 14 травня 2021 13:02
Роботу ТСК зможуть продовжувати на невизначений термін: комітет Ради підтримав закон Фото: Раді рекомендують схвалити закон про продовження роботи ТСК (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Роботу тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій (ТСК) парламенту хочуть дозволити продовжувати на невизначений термін. Верховній раді рекомендують схвалити відповідний законопроект №5335.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таку рекомендацію дав комітет з питань регламенту.

Документ пропонує зміни до регламенту ВР і закону про ТСК. На даний же момент регламент визначає, що строк повноважень тимчасової спеціальної комісії не може перевищувати одного року з дня її створення.

"Члени комітету рекомендували ВРУ включити законопроект № 5335 до порядку денного п'ятої сесії і за результатами розгляду в першому читанні прийняти цей законопроект за основу", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в Раді може з'явитися нова Тимчасова слідча комісія, її створення підтримав комітет з питань регламенту. ТСК розслідуватиме дії політиків і чиновників проти України. У комітеті з питань нацбезпеки уточнювали, що "вагнерівці" будуть перший кейсом" діяльності цієї комісії.

Як писало РБК-Україна, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що комісія буде зокрема розслідувати історію з "вагнерівцями" і записи переговорів між Віктором Медведчуком і Владиславом Сурковим, які нібито мали місце в 2014 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика ВСК Верховна Рада
NEWS
Сьогодні пройде засідання РНБО, - джерела
Сьогодні пройде засідання РНБО, - джерела
DAILY
Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт