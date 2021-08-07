ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Роботу метро в Києві сьогодні можуть обмежити: коли та де

Новость на русском →
Київ, Субота 07 серпня 2021 19:00
Роботу метро в Києві сьогодні можуть обмежити: коли та де Фото: у Києві можуть обмежити роботу метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Метрополітен повідомив про можливі обмеження на станціях "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого". Причиною тому є футбольний матч.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

У суботу на НСК "Олімпійський" відбудеться матч (початок гри о 19:30) між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Олександрія" (Олександрія). Через це можливі деякі зміни в роботі столичного метро.

Так, після завершення гри можливе обмеження (закриття) на вхід станцій підземки "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Читайте РБК-Україна в Google News
метро Футбол
NEWS
УАФ підтвердила призначення Реброва новим тренером збірної України з футболу
УАФ підтвердила призначення Реброва новим тренером збірної України з футболу
DAILY
Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація