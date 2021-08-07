Роботу метро в Києві сьогодні можуть обмежити: коли та де

Метрополітен повідомив про можливі обмеження на станціях "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого". Причиною тому є футбольний матч.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу КМДА .

У суботу на НСК "Олімпійський" відбудеться матч (початок гри о 19:30) між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Олександрія" (Олександрія). Через це можливі деякі зміни в роботі столичного метро.

Так, після завершення гри можливе обмеження (закриття) на вхід станцій підземки "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.