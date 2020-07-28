Працівники "Укрлендфармінгу" вимагають від ВАКС зупинити терор проти компанії

Близько трьох тисяч працівників українського агрохолдингу "Укрлендфармінг" вийшли на мітинг з вимогою виконати остаточне рішення суду про закриття незаконної справи проти акціонера Олега Бахматюка і припинити терор проти підприємства.



Про це повідомляють "Українські новини".

Аграрії вимагають припинити тиск на компанію і захистити їх робочі місця, адже за невиконання САП і НАБУ остаточного рішення Печерського районного суду про закриття незаконно відновленої справи проти власника компанії "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка. За їх словами, вже найближчим часом можуть закритися 6 птахофабрик, а 2000 осіб можуть залишитися без роботи.

Працівники агрохолдингу стверджують, що НАБУ і САП умисно не виконують рішення суду з мотивів особистої помсти власнику компанії, і для цього свідомо з порушеннями подали апеляцію, хоча рішення Печерського суду є остаточним, а Вищий антикорупційний суд не є судовою інстанцією, яка може розглядати апеляцію, що підтверджено висновком Інституту держави і права їм Корецького НАН України.

Мітингувальники закликають суддів Апеляційної палати ВАКС діяти в рамках закону і не підтримувати незаконний терор проти компанії, яка забезпечує роботою 27 000 українців і за останні 3 роки сплатила близько 7,7 млрд грн податків.

Нагадаємо, що ще 5 червня Печерський районний суд Києва прийняв рішення, яким визнав незаконною постанову Віталія Касько, колишнього заступника генпрокурора Рябошапки, про поновлення справи проти екс-заступника голови НБУ Олександра Писарука і бізнесмена Олега Бахматюка. Справу було відкрито за нібито нецільового використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року.

Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку.