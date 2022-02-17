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У роботі Twitter стався збій

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Києва, Четвер 17 лютого 2022 18:52
У роботі Twitter стався збій Фото: в роботі Twitter стався збій (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 17 лютого, в роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій. Проблеми відчули користувачі зі Сполучених Штатів, Британії, Франції та ряду інших країн, включаючи Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Downdetector.

Більшість користувачів скаржаться на проблеми з роботою сайту. Зокрема, при переході на особисту сторінку або основну стрічку Twitter з'являється повідомлення "Щось пішло не так. Спробуйте перезавантажити сторінку".

Найбільше число скарг надійшло з США, Великобританії, Німеччини та Франції.

Фото: в роботі Twitter стався збій (downdetector.com)

Нагадаємо, Twitter почав тестувати нову функцію мікроблогу.

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