В роботі Instagram стався збій

Користувачі Instagram повідомили про неполадки в роботі соціальної мережі. Більшість повідомлень пов'язана зі збоями в роботі історій.

Це підтверджують дані сервісу Downdetector.

Майже 60% від загальної кількості звітів - про збої в історії.

У розділі Instagram з повідомленнями про неполадки немає згадок інциденту. Також немає інформації й в Facebook.

Днями в низці країн користувачі зіткнулися зі збоєм в роботі Facebook.

Нагадаємо, у роботі Telegram за останній місяць спостерігалося кілька збоїв. Був збій 7 жовтня, а також спостерігався 4 жовтня через несправність обладнання.

Раніше РБК-Україна писало, що американська IT-компанія Facebook об'єднала чати Messenger і соціальної мережі Instagram. Користувачам функція доступна після великого оновлення.