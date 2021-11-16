У роботі Google і Spotify сталися збої

За даними сервісу перебої в роботі Google почалися близько 19: 30 за Києвом. Найбільше на роботу сайту скаржилися користувачі з США, Британії, Канади, Німеччини, Іспанії, Нідерландів та Росії.

Вони повідомляли про збої в роботі сайту, труднощі з доступом в аккаунт і пошуком.

Пізніше з'явилися повідомлення про збій в роботі інтернет-сервісу потокової музики Spotify. Користувачі в коментарях відзначають, що збій міг бути пов'язаний з проблемами в Google.

Найбільше скарг на роботу Spotify надійшло від користувачів у Німеччині та США.