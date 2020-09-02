При роботі за довгостроковим контрактом ОПЗ зможе отримати більше прибутку, - АГТ

Укладання давальницького контракту дозволить істотно збільшити прибутковість роботи Одеського припортового заводу, оскільки відкриє можливості для зниження собівартості продукції та її більш вигідної реалізації.

Про це говориться в колонці керуючого партнера компанії-давальца ОПЗ "Агро Газ Трейдинг" Олександра Горбуненко на "Цензор.Нет".

Одеський припортовий завод працює за контрактом з "Агро Газ Трейдинг", термін дії якого було продовжено на 4 місяці через блокування конкурсу з відбору давальця підприємства. Такий короткостроковий контракт, за словами Горбуненка, став вимушеним заходом і накладає великі обмеження на роботу.

"Припустимо, через короткий термін дії угоди, ми не можемо заздалегідь законтрактувати потрібний обсяг газу і зарезервувати потужності газотранспортної системи на кілька місяців вперед, хоча це знизило б собівартість сировини", - пише керівник АГТ.

Закриті і найбільш прибуткові шляхи реалізації готової продукції Одеського припортового - прямі поставки зарубіжним контрагентам та участь у великих тендерах.

Горбуненко вказує, що укладення довгострокового контракту після визначення переможця у конкурсі ОПЗ дозволить диверсифікувати поставки природного газу, знизивши його середню вартість, і почати продавати продукцію заводу за більш вигідними цінами.

"Згідно з умовами контракту, представленого в рамках конкурсу з відбору давальця, половину маржі при реалізації готової продукції отримує сам завод. Отже, всі перелічені позитивні ефекти від дії довгострокового контракту дозволять суттєво збільшити прибуток підприємства", - підкреслив Горбуненко.

Нагадаємо, що Одеський припортовий завод запрацював у серпні минулого року після тривалого простою. Запустити завод вдалося після укладення давальницького контракту з "Агро Газ Трейдинг".

За рік на підприємстві було вироблено 796 тис. тонн карбаміду та 90,3 тис. тонн аміаку, велика частина яких експортується на зовнішні ринки.