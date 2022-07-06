Працювали під прикриттям поліцейських: у Києві та Одесі ліквідували підпільний гральний бізнес

За даними слідства, підпільні гральні заклади працювали в різних районах столиці та Одеси із забезпеченням суворої конспірації.

"Діяльність незаконного грального бізнесу відбувалася під прикриттям співробітників поліції. За це вони регулярно отримували неправомірну вигоду від організаторів грального бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці закрили близько 40 незаконних гральних закладів у Києві та ще 20 - в Одесі.

За результатами обшуку автомобіля одного з працівників поліції виявлено 138 тисяч гривень, отриманих від організатора грального бізнесу.

Правоохоронця затримали та повідомили про підозру в отриманні хабаря. При цьому одного з організаторів бізнесу повідомили про підозру в наданні неправомірної вигоди.

Фото: у Києві та Одесі ліквідували підпільний гральний бізнес (facebook.com/pgo.gov.ua)