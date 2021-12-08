Як працює кешбек від «Быстрозайм»?

Кешбек - це сервіс, який дозволяє економити гроші на покупках. І працює це дуже просто. Ви купуєте товар, оплачуєте повну його вартість, а частина витраченої суми через певний час повертається назад вам. Це дозволяє заощаджувати гроші.

Як це працює? Ви розраховуєтесь в магазині за покупку, а він, як плата за лояльність, повертає невеликий відсоток від суми кожної покупки. У цьому процесі бере участь не тільки клієнт і магазин, а й спеціальні сервіси, через які і повертаються кошти. Багато хто не користується цим, тому що вважають процес надто складним та заплутаним. Зараз ми розвіємо цей міф та розповімо, як працює система кешбек на прикладі сервісу в компанії «Быстрозайм».

У різних компаній та банків відрізняються не лише правила нарахування кешбеку, а й правила його виплати. Найчастіше він виплачується на початку наступного місяця або наприкінці поточного, при цьому виводиться вся зароблена сума. Але й у цьому випадку можливі варіанти. Наприклад, у «Быстрозайм» все працює дуже просто. Сума від кожної покупки нараховується на банківську картку у період до 30 днів. Система працює так, тому що до виплати кешбеку магазин-партнер має переконатися, що товар отримано та повернення не буде.

Цікаво, що «Быстрозайм» віддає всю комісію від магазинів покупцям. Таким чином кешбек-сервіс від «Быстрозайм» є одним із найвигідніших в країні, тобто покупець отримує найвищий відсоток кешбеку від покупок. Крім того, «Быстрозайм» запустив систему лояльності: при оформленні першої позики, кешбек буде збільшено на 30%, при оформленні другої позики, кешбек буде збільшено на 50%, а якщо оформите третю позику, то відсоток кешбеку буде збільшено на 100%.

Як скористатися системою кешбек у «Быстрозайм»? Для цього необхідно перейти на сайт компанії, зареєструватися та здійснити будь-яку покупку в одному з найпопулярніших магазинів України. Окрім цього, можна скористатися зручним мобільним додатком, який можна завантажити на майданчиках Google Play Market. У додатку все працює так само, як і на сайті - здійснюєте покупку і отримуєте гроші на свій гаманець.

У чому переваги кешбеку від «Быстрозайм»? По-перше, це зручно. Сайт та програма розроблені таким чином, щоб максимально спростити процедуру повернення частини коштів від покупок. По-друге, це швидко. Усього кілька простих дій допоможуть вже сьогодні почати економити на покупках. По-третє, надійно. Гроші від кожної покупки повертатимуться вам на вказаний рахунок.

З повною інформацією про сервіс кешбек в компанії "Быстрозайм" можна ознайомитися на сайті, а також у самому додатку. Мінімальна сума виведення коштів становить – 100 грн. Компанія «Быстрозайм» подбала про те, щоб у вас була можливість виведення без комісії та прихованих зборів.

Навіщо потрібен такий сервіс? Завдання просте – допомогти вам заощадити гроші та отримати задоволення від процесу купівлі товарів. Не обмежуйте себе, користуйтеся послугами кешбеку від «Быстрозайм», щоб вже сьогодні почати споживати грамотно.