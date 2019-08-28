Робота над законопроектом про цифрову економіку практично завершена, - МЕРТ

У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України практично завершено роботу над проектом закону про цифрову економіку. Про це повідомив глава відомства, перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу МЕРТ.

У середу, 28 серпня, Кубів презентував звіт щодо досягнень у сфері цифрової економіки. Зокрема, щодо законопроекту про цифрову економіку, то його розробка майже завершена.

"Він стане важливим системним документом для цифрового розвитку України і додасть +5-7% до ВВП України щорічно", - відзначив Кубів.

Він також додав, що протягом 2018 року в Україні електронна комерція зросла на 25%. Наразі держава посідає друге місце в Європі за темпами електронної комерції.

Кубів також нагадав, що із 30 січня 2019 року урядом встановлено обов'язковий цифровий формат державної політики - принцип "цифровий за замовчуванням" (digital by default).

"Це означає, що органи державної влади повинні в першу чергу працювати у digital-форматі для документів", - уточнив перший віце-прем'єр.

Загалом, за даними МЕРТ, завдяки системі електронної взаємодії державних інформресурсів "Трембіта" уже майже 5500 документів щодня пересилаються в електронній формі.

Нагадаємо, у липні 2019 року стало відомо, що Європейський союз виділить Україні 25 млн євро на розвиток цифрової економіки та електронного управління.