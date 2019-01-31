Робота в ЦБТ: працюй результативно — відпочивай яскраво!

Группа компаний Центр Биржевых Технологий (ЦБТ) уже более 20 лет заботится о повышении финансовой грамотности украинцев. Основной движущей силой в процессе развития компании и одной из составляющих успеха являются ее сотрудники. Для каждого из них работа в ЦБТ — это новые знания и навыки в сфере финансов, карьерный рост, путь к финансовой свободе. Безусловно, все достижения и высокие результаты отмечаются руководством и поощряются премиями, ценными призами, поездками за границу. В преддверии Нового года руководителя львовского филиала ЦБТ Елену Якубовскую ожидал приятный сюрприз — путевка на курорт в Египет. «Я и моя семья в восторге от отдыха в одном из лучших пятизвездочных отелей. Было так здорово окунуться в царство лета, теплого моря и солнца, в том момент, когда во Львове стоит суровая зима», — с благодарностью и восхищением выражает свои эмоции Елена, вернувшись из путешествия.

Работа в ЦБТ с полной отдачей — отдых на полную катушку

Работа в ЦБТ открывает широкие перспективы для профессионального и карьерного роста. Руководитель ЦБТ-Львов Елена Якубовская — яркий пример планомерного продвижения по ступенькам карьерной лестницы от менеджера до руководителя регионального филиала компании. С июня 2018 года, когда Елена Якубовская возглавила львовский офис, показатели этого отделения значительно выросли. За этот период семинары по финансовой грамотности посетило около 500 львовян, многие из которых успешно продолжили сотрудничество с ЦБТ и уже значительно приумножили свои капиталы. Возросли не только доходы клиентов, но и общий доход ЦБТ-Львов.

За это время руководство компании не раз поощряло успешного финансиста за результативную работу. А на этот раз за свои достижения она получила в награду путевку на отдых.

Елена Якубовская с удовольствием делится яркими впечатлениями, которые она получила на отдыхе: «Наша семья предпочитает активно проводить время и Египет не стал исключением — мы посетили экскурсии по Хургаде и ее основным достопримечательностям, а я даже примерила на себя роль «арабской женщины». Но самое интересное — это «Африканское сафари», где мы промчались на квадроциклах по Аравийской пустыне, посетили деревню бедуинов, смогли окунуться в их быт и познакомиться с традициями. И, конечно, нас поразило волшебное Красное море с массой удивительных обитателей и красотой коралловых рифов. Поэтому без яхты, погружения на батискафе и Райского острова не обошлось!» Руководитель львовского филиала от души благодарит ЦБТ за незабываемый отдых с семьей. Яркие эмоции, энергия, которой зарядилась Елена, станут отличным стимулом для дальнейшей эффективной работы.

Глава группы компаний ЦБТ Богдан Троцько: старания сотрудников всегда поощряются

У всех членов команды ЦБТ равные условия для профессионального роста. Успех зависит только от желания продвигаться к намеченной цели и приложенных усилий. Богдан Троцько, глава ГК Центр Биржевых Технологий, отмечает, что регулярно лучшие сотрудники награждаются ценными подарками (новыми моделями iPhone, iPad и т.п.), а также получают возможность путешествовать и отдыхать за границей. Так компания поощряет лучших и мотивирует неуклонно идти к цели тех, кто еще пока не достиг высокого профессионального уровня.

Если вы строите амбициозные планы, стремитесь к успеху и финансовой независимости, оставляйте свое резюме на сайте Центра Биржевых Технологий в разделе «Работа в ЦБТ». Успешный старт Вашей карьеры не за горами. И возможно, в самом ближайшем будущем, вы тоже будете делиться впечатлениями от премиальной поездки.