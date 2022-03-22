RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Робота, освіта й житло. Європейська комісія завтра представить план допомоги біженцям

Фото: Європейська комісія завтра представить план допомоги біженцям (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Європейська комісія готує план допомоги біженцям з України щодо доступу до роботи, освіти та житла в ЄС. Представлять його вже завтра.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Близько 3,4 млн людей, серед яких переважно жінки й діти, вже покинули Україну та прибули до ЄС.

"І масштаб, і швидкість безпрецедентні: у середньому щосекунди до ЄС прибуває дитина",- заявив віцепрезидент комісії Марош Шефчович.

За словами Шефчовича, блок зобов’язаний забезпечити необхідні ресурси для задоволення потреб біженців після того, як усі зусилля були зосереджені на їх прийомі.

Вже цієї середи комісія докладно викладе низку дій щодо забезпечення біженців доступом до освіти, робочих місць, охорони здоров’я та житла.

Війна Росії проти України триває двадцять сім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаЄвропа