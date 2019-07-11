Рабінович: Зеленський так і не виконав передвиборних обіцянок

Президент України Володимир Зеленський не виконав передвиборних обіцянок. Таку думку висловив народний депутат, співголова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, передає РБК-Україна.

Політик зізнався, що на президентських виборах голосував за Зеленського, але зараз вирішив "відкликати" свій голос.

"Я відкликаю свій голос, відданий за пана Зеленського, тому що голосував за мир, нормальні тарифи. Він каже, що не займається економікою, але в той же час розподіляє кошти, виділені на проведення військового параду на День незалежності. Гроші закладені в бюджет України, і президент не має права давати вказівки, куди їх спрямувати. Пане Зеленський, ви не читали Конституцію!", - сказав Рабінович.

На думку Рабіновича, Зеленський не виконує обіцянок, які давав перед президентськими виборами, а єдиний економічний пункт у програмі партії "Слуга народу", – продаж землі.

"Миру немає, про зниження тарифів "пожартували", а землю продадуть! Давайте не дамо Зеленському, який думає, що у людей заховані під подушкою мільярди, витягнути у нас останнє", – закликав народний депутат.

Політик закликав українців на виборах дати оцінку поведінці президента, "який веде себе так само, як і попередня влада".

"Сподіваюся, що 21 липня ми проголосуємо за цей зниження тарифів, мир, гідне життя. Сподіваюся, що українці зроблять вибір на користь свободи слова, і тоді Україна стане дійсно великою. Тільки голос за мир і зниження тарифів врятує країну", – резюмував Рабінович.