Рабінович: Зеленський не виконав жодної передвиборчої обіцянки

Вадим Рабінович (фото: прес-служба)

Рабінович впевнений, що миру при Зеленському не буде

Новий президент України Володимир Зеленський не виконав жодної своєї передвиборчої обіцянки і навіть не намагається цього зробити. Про це в прямому ефірі телеканалу "112 Україна" заявив голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", народний депутат Вадим Рабінович, передає РБК-Україна.

"Жодної передвиборчої обіцянки Володимир Зеленський не виконав. Миру при ньому не буде, в економіці нічого не зроблено. У них є тільки красиві, абсолютно відмінні від колишнього режиму ідеї. Як сказав сам Зеленський, у них є кілька креативних ідей для відновлення мирного процесу. Але ж креативні ідеї гарні в іншому місці", – пояснив політик.

Він зазначив, що під час парламентських виборів українцям треба буде добре подумати над тим, за кого віддати свій голос.

"На жаль, ми помилилися ще раз, коли сподівалися на "Слугу народу". Голосувати за партію, яка веде нас до НАТО, представники якої відмовляються знижувати тарифи... Тут потрібно просто ще раз добре подумати", – підсумував Рабінович.

Нагадаємо, раніше голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" попередив, що партія "Слуга народу" не принесе Україні довгоочікуваний мир.

"Вже зараз всі закони – побоку, а якщо партія Зеленського займе велику частину парламенту, то миру в Україні не буде ніколи", – сказав парламентарій.