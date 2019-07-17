Рабінович заявив, що не боїться загрози в'язниці після переговорів в РФ

Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя", народний депутат Вадим Рабінович не боїться погроз після "мирних" переговорів у Росії. Про це він розповів в ефірі на телеканалі "112 Україна", передає РБК-Україна.

За словами Рабіновича, "загроза кримінального злочину" не зупинить його і однопартійців у "боротьбі за мир".

"Скажіть, будь ласка, закони України забороняють партії, найбільшій партії в країні, вести переговори з колегами про мир? Звичайно, ні. Але ж наших вовкулаків починає трусити, тільки коли слово "мир" вимовляєш!", - вважає політик.

Він зазначив, що не боїться погроз за те, що він веде "мирні переговори" з представниками РФ заради встановлення миру.

"Ми і з Медведєвим, і з Гризловим і говорили про мир і ті кроки, які до нього приведуть. Це злочин в нашій Україні? Тоді садіть нас в тюрму!", - заявив народний депутат.

Голова ОПЗЖ також заявив, що його партія буде продовжувати боротися за мир, незважаючи на погрози. "Садіть нас у в'язницю, але я вам гарантую, що ми і далі будемо боротися за мир", - заявив Рабінович.