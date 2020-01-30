Рабинович: ми змусили владу повернути на обговорення питання продажу землі

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" повернула на обговорення питання продажу української землі і має намір надалі домагатися проведення всеукраїнського референдуму. Про це заявив народний депутат України, співголова Опозиційної платформи - За життя" Вадим Рабинович в прямому ефірі телеканалу NewsOne, передає РБК-Україна.

"Влада припинила роботу аграрного комітету, відкинула всі пропозиції і оголосила, що вже "завтра" поставить питання продажу землі на голосування у Верховній Раді", - сказав політик.

Рабинович підкреслив, що очолювана ним політсила "домоглася того, щоб повернулися до демократичного порядку розгляду цього питання".

"Ми лягли на амбразуру і закрили, якщо хочете, владі шлях до цього самого "турборежиму". Але сам факт: вони все одно збираються продати землю! Так, нібито 200 тисяч гектарів в одні руки продаватимуть не стануть. Але головне, щоб її взагалі не продавати", - зазначив Рабінович.

Крім того, Рабинович висловив побоювання щодо небажання влади проводити референдум.

"Якщо б не наш опір, у нас давно б не було землі, оскільки влада своїм липовим комітетом винесла рішення вже її продати. Якщо хочете - так, ми затягуємо цей процес! І робимо це для того, щоб або у них в голові прокинулося, або ж ми мобілізуємося", - додав Рабінович.

Розповів співголова партії і про те, чим обертається боротьба політсили за землю.

"Ми робимо свою роботу добре і чесно, і за це на нас завели вже 12 кримінальних справ. Нас хочуть залякати, але ми спиралися і будемо спиратися на людей, їх підтримку в цьому питанні. Але якщо тільки "Опозиційна платформа – За життя" буде захищати землю, то, вибачте, землю продадуть! Монобільшості досить підняти руки, і землі немає", - прогнозує народний депутат.

На його думку у планах влади - дозволити брати участь у скуповування української землі і банкам, і іноземцям.

"Сьогодні треба всім зрозуміти важливу річ: якщо ми не переможемо владу остаточно, якщо люди не вийдуть з нами на вулицю, то ми хоча б повинні знизити поріг продажу нашої землі, ми повинні не допустити до неї іноземців та домагатися референдуму. А вийде у нас це, і що вийти взагалі - подивимося", - резюмував Рабінович.