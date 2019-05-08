Рабінович: "мовний закон" може спровокувати конфлікт на роки вперед

Фото: Вадим Рабінович (РБК-Україна)

Рабінович впевнений, що ситуацію з українською мовою перекрутили

Російськомовні громадяни України люблять її не менше тих, хто говорить українською, а мовний закон тільки розділяє українців. Про це заявив народний депутат і голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович.

"Насправді, це паразити ситуацію з українською мовою перекрутили. Не посилають людей на фронт, в окопи за те, що вони не говорять українською. Я не думаю, що російськомовні громадяни України люблять її менше, ніж ті, хто говорить українською. Ми всі любимо Україну", – вважає парламентарій.

За його словами, історично, ще з часів СРСР у нашій країні склалася двомовна ситуація.

"Але ми всі так народилися, що були єдиною великою сім'єю, де один говорить по-російськи, інший – по-українськи. Тому, коли розвалився Союз, залишилося багато людей, хто не так добре говорить українською, як деякі нинішні товариші. Добре це чи погано? Так відбулося", – підкреслив народний депутат.

При цьому політик наполягає на тому, що українську мову треба вчити обов'язково.

"Я вважаю, що обов'язково треба вчити українську мову. І мої діти її вчать. Я, як і мільйони людей, думаю російською. Так вже склалося. Якщо ви вважаєте, що нас повинні зламати, називати моральними потворами, які не мають права почути спектакль або вірш російською, то подивимося, чи вийде це у вас. Чим більше будете ламати, тим більше люди будуть чинити опір і дивитися російські фільми. Чим більше ви забороняєте, тим більше сьогодні в інтернеті дивляться заборонене", – заявив глава "Опозиційної платформи – За життя".

Також народний депутат вважає, що прийняття мовного закону відверне від України регіони, які сьогодні не підпорядковуються Києву.

"Влада бреше про те, що хоче повернути Крим і Донбас. Адже мовний закон нас до жителів цих регіонів не наближає. Влада ще більше відштовхує кримчан від України. Порошенко і парламент, яких підтримує 3% населення, цим законом підсилили розкол у суспільстві, спровокувавши конфлікт на роки вперед", – резюмував Рабінович.