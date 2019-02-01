Рабінович: питання звільнення Супрун потрібно вирішити дуже швидко

Рабінович вважає, що Супрун потрібно терміново звільнити

Вопрос увольнения исполняющей обязанности главы Министерства здравоохранения Ульяны Супрун нужно решить очень быстро. Об этом в прямом эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Любой, кто приближает день избавления Украины от Супрун, делает хорошее дело и оказывает стране услугу. Я поддержу в этом вопросе и президента, и премьера, и кого угодно. На самом деле все значительно сложнее. Мы в свое время долго ждали, когда уйдет экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Если вы помните, то мы дали салют в честь освобождения нашей страны от нее. Нам ненамного легче стало, но все-таки одним паразитом меньше. Я думаю, что мы такой же салют дадим по случаю отставки Супрун. Мы подали уже несколько судебных исков против нее. Сейчас власть просто поняла, что перед выборами нужно действительно от нее избавляться. Потому что тот минус, который она несет для них, уже зашкаливает", – сказал парламентарий.

По его словам, из-за "провальной" медицинской реформы вопрос увольнения Супрун должен решиться очень скоро.

"Я очень оптимистичен в этом вопросе. Мы продолжим митинги в отношении Супрун. Я обещаю нашим избирателям, что мы обязательно дадим еще и салют освобождения нашей родины от врио главы Минздрава. Мы вообще от всех них освободимся скоро, но начнем именно с нее. Это человек, который является символом некомпетентности, надругательства над Украиной, неверия руководства страны в собственный народ. Этот человек должен уйти", – убежден народный депутат.

Лидер "Оппозиционной платформы – За життя" также вспомнил о том, к чему привели "губительные псевдореформы", проводимые в стране.

"После "реформ" Супрун и вообще нашей власти у нас в стране наметилась тяжелая ситуация с нехваткой мест для захоронения. Сегодня в Украине нужно построить 550 новых кладбищ. Вот чего добилась своей деятельностью Супрун и ей подобные! Власть сконцентрировала в одних руках миллиарды, наплевала на законы Украины. Мы это все видим, но не хотим выходить на Майдан. Не нужно революций, нужно один раз проголосовать за прагматичную власть, которая будет строить нормальную, человеческую страну", – заключил Рабинович.