Рабінович: питання звільнення Супрун потрібно вирішити дуже швидко

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович вважає, що Супрун потрібно терміново звільнити

Питання звільнення виконуючого обов'язки глави Міністерства охорони здоров'я Уляни Супрун потрібно вирішити дуже швидко. Про це в прямому ефірі телеканалу "112 Україна" заявив народний депутат, засновник "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Будь-хто, хто наближає день визволення України від Супрун, робить добру справу і надає країні послугу. Я підтримаю в цьому питанні і президента, і прем'єра, і кого завгодно. Насправді все значно складніше. Ми в свій час довго чекали, коли піде екс-глава Нацбанку Валерія Гонтарева. Якщо ви пам'ятаєте, то ми дали салют на честь визволення нашої країни від неї. Нам набагато легше стало, але все-таки одним паразитом менше. Я думаю, що ми такої ж салют дамо з нагоди відставки Супрун. Ми подали вже кілька судових позовів проти неї. Зараз влада просто зрозуміла, що перед виборами потрібно дійсно від неї позбавлятися. Тому що той мінус, який вона несе для них, вже зашкалює", – сказав парламентарій.

За його словами, через "провальну" медичну реформу питання звільнення Супрун має вирішитися дуже скоро.

"Я дуже оптимістичний у цьому питанні. Ми продовжимо мітинги щодо Супрун. Я обіцяю нашим виборцям, що ми обов'язково дамо ще й салют визволення нашої батьківщини від в.о. голови МОЗ. Ми взагалі від усіх них звільнимося скоро, але розпочнемо саме з неї. Це людина, яка є символом некомпетентності, наруги над Україною, невіри керівництва країни у власний народ. Ця людина має піти", – переконаний народний депутат.

Лідер "Опозиційної платформи – За життя" також згадав про те, до чого привели "згубні псевдореформи", що проводяться в країні.

"Після "реформ" Супрун і взагалі нашої влади у нас в країні намітилася важка ситуація з браком місць для поховання. Сьогодні в Україні потрібно збудувати 550 нових кладовищ. Ось чого добилася своєї діяльністю Супрун і їй подібні! Влада сконцентрувала в одних руках мільярди, наплювала на закони України. Ми це все бачимо, але не хочемо виходити на Майдан. Не потрібно революцій, потрібно один раз проголосувати за прагматичну влада, яка буде будувати нормальну, людську країну", – підсумував Рабінович.