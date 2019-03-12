Рабінович: владі пора визнати поразку в боротьбі з корупцією

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

За словами Рабіновича, влада продовжує і далі "грабувати" українців

Нинішня влада провалила боротьбу з корупцією, але замість того, щоб чесно це визнати, продовжує і далі "грабувати" українців. Таку думку висловив народний депутат України і голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Я вважаю, що в нашій країні потрібно боротися не з багатими, а з бідністю, але закон про "податок на розкіш" підтримую. Він дозволить хоч трохи вирівняти ситуацію. Але головна наша проблема, яка і спровокувала таку ситуацію, – це корупція. І я вважаю, що влада повинна відкрито визнати поразку в боротьбі з корупцією. Це, мабуть, найголовніший підсумок правління цієї владної верхівки", – заявив парламентарій.

За його словами, ефективність роботи антикорупційних органів в Україні зараз прагне до нуля.

"Наша влада створила багато антикорупційних органів, але ефективність їх мінімальна. За рік вони принесли в бюджет, як результат боротьби з корупцією, всього 7 тисяч доларів. І виникає питання – чи потрібно нам на їх роботу виділяти сотні мільйонів доларів? Якщо навіть західні партнери, з ініціативи яких ці НАБУ, САП, НАСК створені ними незадоволені. Ось нещодавно посол США вимагала відставки Назара Холодницького", – нагадав народний депутат.

Він також зазначив, що "Опозиційна платформа – За життя" пропонує конкретні кроки, як побороти корупцію.

"У нас в країні немає чесних судів. Якщо люди не можуть через суд довести свою правоту, то у держави немає майбутнього. Ми пропонуємо за прикладом США ввести виборність суддів. Кожне село, місто, район оберуть свого суддю. І у них буде право його відкликати. Це дозволить позбутися від продажних суддів. І на їх місце прийдуть чесні люди", – підсумував Рабінович.