Рабінович: влада затіяла суд по Супрун, щоб згодом офіційно призначити її міністром

Рабінович заявив, що вся країна знає, що Супрун займає свою посаду незаконно

Власть инсценировала эпопею со снятием исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляны Супрун с должности для того, чтобы официально ее назначить "уничтожителем украинцев". Такое заявление сделал народный депутат и глава партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsOne.

"Сторонники исполняющей обязанности главы Минздрава Уляны Супрун уже не первый год рассказывают нам о ее "достижениях" на посту. Вот только они забывают сказать, что "волонтер с Майдана", которая задекларировала миллионные доходы, с образованием рентгенолога, абсолютно незаконно и безграмотно управляет важнейшим министерством. Об этом говорят большинство академиков и выдающихся медиков нашей страны, в том числе известный кардиохирург, глава Института сердца Борис Тодуров", - заявил парламентарий.

По его словам, уже сегодня в трех городах Украины проходят испытания различных лекарств. Например, по его словам, на украинцах испытывают вакцины сомнительного качества из Индии и Непала.

"Все молчат о том, что треть медучреждений закрыты и треть общего состава медицинского персонала в связи с "реформами Супрун" потеряны для нас навсегда. При этом на своей странице в социальной сети она раздает бестолковые советы о том, что отныне можно сидеть на бетоне, а ребенку даже при повышении температуры тела до сорока градусов не нужна скорая помощь. Что это, если не целенаправленная политика по уничтожению наших детей?" - возмутился политик.

Рабинович также заявил, что скандал вокруг судебного решения по снятию Уляны Супрун с занимаемой ею должности - это "политический ход с целью последующей легализации ее на посту министра".

"Спецоперация по снятию Супрун - это инсценировка. Не стоит верить в то, что ее снимут. И к тому же ее поддерживают заокеанские товарищи, которых беспрекословно слушает наша власть и группа "евроинтеграторов". Власть специально довела дело до суда, чтобы поднять шум, а потом через Верховную Раду сделать ее полноценным министром здравоохранения Украины для того, чтобы официально закрепить ее уничтожителем украинцев!", - возмутился политик.

По его словам, вся страна знает, что Супрун занимает свою должность незаконно.

"Но у меня есть вопрос: почему когда украинец ворует булку в магазине, то его непременно судят, а когда Супрун незаконно занимает должность и. о. министра, то ей это сходит с рук? Я уверен, что мы просто обязаны отменить все те вредоносные реформы, которые проводит нынешняя власть, потому что убиение украинского народа - это не медицинская реформа. Я - не сторонник теории заговора, но четко понимаю, что и пенсионная, и медицинская, и реформа образования направлены на то, чтобы оставить 6-7 миллионов батраков, которые будут пахать в нищей Украине - сырьевом придатке Европы. И это обязательно нужно помнить, когда мы пойдем на избирательные участки. Мы не должны вечно терпеть это беззаконие, а поэтому нужно взять судьбу в свои руки и проголосовать за новую жизнь!", - резюмировал Вадим Рабинович.