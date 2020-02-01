Рабінович: влада керує країною, як завойовники

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба партії)

На його думку, 8-10% людей залякують країну

Завойовники не можуть бути будівельниками країни. Про це заявив народний депутат, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович у прямому ефірі телеканалу NewsOne, коментуючи законодавчі ініціативи влади.

Рабінович вважає, що у своїх діях влада переходить межі розумного.

"У нас 80-річну бабусю поліцейські затримують тільки за те, що вона вийшла на вулицю з радянською зіркою! В Івано-Франківську банда фашистів у відповідній формі ховала свою людину - і ні поліція, ні СБУ на це не реагують", - додав Рабінович.

На його думку, не може бути ситуації, коли 8-10% людей залякують країну.

"Але нам потрібно перестати їх боятися! Ми не повинні боятися "потураевых" і "ткаченок", які хочуть ввести закон "Про медіа" і закрити нам рот. Їм це необхідно для оповідань, що ми живемо краще за всіх. Щоб цього не сталося, всім нам потрібно зрозуміти: фашисти не можуть бути будівельниками країни - до них треба ставитися як до завойовників", - резюмував Вадим Рабінович.

Нагадаємо, раніше Рабінович заявив, що в Україні потрібно починати будувати "Швейцарію Східної Європи", а не шукати притулку в європейських країнах.