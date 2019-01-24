Рабінович: влада на догоду МВФ планує знову підняти тарифи на газ

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Влада вирішила добити українців черговим підвищенням тарифів на газ, вважає Рабінович

Влада на догоду Міжнародному валютному фонду (МВФ) вирішила добити українців черговим підвищенням тарифів на газ. Про це заявив народний депутат і лідер "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Ось такий "сюрприз" від МВФ: у Фонді підтвердили, що наша "обдарована" влада зобов'язалася з травня підвищити тарифи на газ на 15%. Що ж ви творите?! Ви ж тільки в листопаді піднімали ціни, і ось знову збираєтеся? Адже українці цього просто не переживуть!", - сказав парламентарій.

За його словами, аргумент у влади все той же: мовляв, підвищення тарифів вимагає МВФ.

"Це просто якийсь фестиваль лицемірства! У листопаді нам Гройсман з екрану телевізора намагався "підсолодити пігулку", розповідаючи, мовляв, "скажіть спасибі, що тільки на чверть підняли. Ми молодці, що добилися підвищення мінімального, МВФ вимагав більше". Було таке? – Було. Так за що їм спасибі говорити? За те, що вони нам наш газ, який належить народу за Конституцією, будуть продавати втридорога?", – запитує народний депутат.

Політик вважає, що підвищувати тарифи в нинішніх економічних умовах – це злочин.

"У нас півкраїни живе за межею бідності. Люди на платіжки без корвалолу дивитися не можуть. Та що там дивитися – платити доведених до злиднів і відчаю людям просто нічим. А тим часом влада танцює під дудку МВФ, і за кредити, які осідають в кишенях чиновників і в офшорах, платимо ми з вами. І наші діти, і внуки будуть віддавати ці борги...", – констатував парламентарій.

При цьому народний депутат нагадує, що в силах українського народу цю плачевну ситуацію змінити.

"Але я не хочу засмучувати вас остаточно, а навпаки: хочу підбадьорити. Адже ми з вами можемо це зупинити, у нас ще є всі шанси повернути українцям нормальне життя! Наша "Опозиційна платформа – За життя" після перемоги на виборах тут же прийме два найважливіших для країни рішення: зниження ціни на газ власного видобутку мінімум в три рази і припинення будь-яких програм так званої "співпраці" з МВФ. Більше ніхто не посміє висувати таких людожерських вимог до нашій країні!", – підсумував Рабінович.