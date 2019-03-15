Рабінович: влада в країні узурпована, оскільки в Раді немає більшості

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Рабінович впевнений, що у парламенті немає більшості і коаліції

Якщо в парламенті немає більшості і коаліції, значить влада узурпована, а люди, які називають себе урядом, керують країною абсолютно незаконно. Про це заявив народний депутат і голова "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Київський адміністративний суд зобов'язав Верховну раду на п'ятому році життя оголосити поіменний склад правлячої коаліції. Я нагадаю, що у нас взагалі-то є Конституція, згідно з якою нашою країною має правити парламентська більшість. Я ще раніше подавав папір спікеру Андрію Парубію з проханням опублікувати список її членів, тих, хто дійсно становить коаліційну більшість. Він мені сказав, що у нього немає таких повноважень. Тобто голова Верховної ради України не має повноважень, щоб оголосити той склад коаліції, який нами керує. Це означає, що коаліції немає. І ми це прекрасно розуміємо", – підкреслив політик.

Він нагадав: щоб скласти більшість, необхідно, щоб в коаліції було 226 народних депутатів. Стільки депутатів, упевнений Рабінович, коаліція зараз зібрати не зможе.

"Зараз, коли суд зобов'язав опублікувати цей список, ми з вами подивимося на дуже цікавий розвиток подій. Потрібна коаліція з 226 народних депутатів, які повинні становити більшість. Але ніхто не може зібрати цих 226 депутатів. Більш того, коаліцію вже покинуло чимало нардепів. Країна незаконно управляється, влада фактично узурпована, але про це всі мовчать!", - сказав парламентарій.

Голова "Опозиційної платформи – За життя" також додав, що за узурпацію влади в Україні передбачена кримінальна відповідальність.

"Я хочу нагадати, що це тягне за собою кримінальну відповідальність за захоплення влади. Якщо у так званої "коаліції" немає більшості, і вони нас обдурили, то з цим треба буде розбиратися", – підсумував Рабінович.