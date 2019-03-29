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Рабінович: влада створила всі умови, аби молодь залишала країну

Новини » Політика    29.03.2019 - 12:11
Рабінович: влада створила всі умови, аби молодь залишала країну
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович вважає, що політикам зручно всіма способами погіршувати життя молоді

Нинішня влада зробила все для того, щоб молодь їхала в Польщу, Італію, Німеччину та інші країни, але тільки не залишалася в Україні. Про це розповів голова партії "Опозиційна платформа – За життя" та народний депутат Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Вони все зробили для того, щоб молодь залишала країну. Тому що молодь – небезпечна", – заявив політик.

На думку парламентарія, політикам зручно всіма способами погіршувати життя молоді, так як вона є менш зручним електоратом, ніж люди пенсійного віку.

"Їм набагато зручніше з літніми людьми, яким даси подачку перед виборами у вигляді субсидій – і вони за тебе проголосують", – пояснив народний депутат.

Раніше політик наголошував, що економічна стратегія влади спрямована на те, щоб молоді люди, бачачи, як живуть люди похилого віку, не хотіли жити в Україні.

"Коли молоді люди, що живуть в нашій країні, бачать своїх жебраків бабусь і дідусів, – це найстрашніша агітація проти України. Коли людина, яка чесно пропрацювала все життя, не може вижити на пенсію – це вбивство майбутнього нашої країни. Влада кричить, що ми йдемо в Європу. Але Європа – це не гасла. Це коли пенсії тобі вистачає, щоб гідно жити. Це коли у тебе дороги без ям. Це коли рівень життя відповідає людському. І це не приходить тільки тому, що ми оголосили про свій європейський курс", – зазначив парламентарій.

Також, на думку народного депутата, молодь в Україні не бачить можливостей для розвитку.

"Мені все більше і більше здається, що влада мріє про те, щоб з країни виїхали всі працездатні і мислячі люди. Щоб вона залишилася один на один зі знедоленими людьми і тими, хто обслуговує цю владу. Все більше і більше "випирають" за кордон молодь, спеціально приймаючи закони, які не дають їм розвиватися. Ніхто з них не їде, тому що не любить свою країну. Вони виїжджають, тому що їм в своїй країні не дають жити. Для того, щоб люди залишалися, потрібно створювати всі умови для майбутнього процвітання країни і людей", – підкреслив парламентарій.

Саме тому студентам не підвищують стипендії, вважає політик.

"Для того, щоб у нас підвищилися стипендії, потрібно повернутися до іншої політичної ситуації в країні. Потрібно зрозуміти, що не буває в злиденній, голодній країні, керованій злодіями, хороших стипендій. Прийшовши на виборчі дільниці, згадайте про це – і проголосуйте серцем", – підсумував Рабінович.

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