Рабінович: влада постійно бреше, а тепер ще й намагається сфальсифікувати вибори

Рабінович звинуватив владу у спробі сфальсифікувати вибори

На предстоящих выборах избиратели должны голосовать не за тех, кто говорит патриотическими лозунгами, а за тех, кто может обеспечить мир, снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги и закончить политику экономического безумия. Об этом заявил депутат и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Пока мы все находимся в шоковом состоянии от войны на Донбассе, власть этим пользуется. Представители нынешней правящей элиты надеются, что люди во время войны не станут менять "коней на переправе". Им это выгодно! Но нужно понимать, что хуже этих уже никого нет. Даже Бабай и Кощей Бессмертный лучше, чем эти "реформаторы", которые убивают все, к чему прикасаются, которые врут на каждом шагу, да при этом еще и пытаются сфальсифицировать выборы. Власть уничтожает страну, называя это реформами", – пояснил политик.

Парламентарий обвинил нынешнюю власть в демагогии и заявил, что украинская политическая верхушка должна сделать все, чтобы люди не уезжали в ЕС, а строили Европу дома.

"Они нам говорят, что если мы их снова выберем, то будем жить в Европе. Естественно, все хотят жить в Европе. И я хочу! Но нужно строить Европу дома, а не отправлять молодежь туда на заработки. Европа – это когда у тебя дома европейские пенсии, зарплаты и дороги. А нам эта власть только тарифы европейские установила, которые никто не может оплатить. Какое право вы имеете устанавливать народу европейские тарифы, если у нас зарплаты в десять раз ниже? Как мы только терпим этих моральных уродов?", - сказал народный депутат.

Рабинович отметил, что Кабинет министров Украины принял решение снова поднять цены — на электричество уже с 1 марта, а на газ – с 1 мая этого года.

"С первого мая стоимость газа снова вырастет, что автоматически повлечет за собой рост цен на отопление и горячую воду на 10-20%. Люди, пожалуйста, помните это, когда будете идти на избирательный участок и голосовать. Власть сегодня перед выборами дает вам "печеньки", чтобы уже завтра отнять у вас в десять раз больше неподъемными тарифами", – резюмировал Рабинович.