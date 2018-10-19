Рабінович: влада постійно "грабує" країну, тому в нас низькі пенсії і зарплати

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович припустив, що влада скоро остаточно "розграбить" країну

Зарплати і пенсії в Україні набагато нижчі європейських, тому що влада просто "краде" і скоро остаточно "розграбить" країну. Таку заяву в ефірі "112 Україна" зробив народний депутат і лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович.

"У нас катастрофа в країні з зарплатами з пенсіями, тому що тут кожен рік розкрадається бюджет. Ось приклад Чехії. Ця країна з таким же соціалістичним минулим і ніколи особливо не відрізнялася. Але сьогодні у них середня зарплата 1221 євро в місяць. Це в країні, яка за потенціалом в три рази менше від України! І чинна влада після цього розповідає, що зарплата в тисячу доларів в Україні – це популізм? Та ви просто будете красти все дочиста! З тих 1300-1400 євро, які міг би отримувати українець, ви выедаете 1200! Такого немає ніде в світі! При цьому нинішні правителі щодня розповідають, що вони найкращі, самі чудові, найбільш патріотичні – і продовжують добивати країну", – заявив парламентарій

Він також додав, що корупція в країні виросла до таких масштабів, що люди давно перестали вірити в справедливість. Зокрема, це стосується судової системи, яка фактично не виконує своїх функцій.

"Нам всім не смішно, нам дуже хочеться, щоб країна очистилася. Але діючі правителі створили таку країну, в якій люди вже не вірять в елементарну справедливість. Вони створили країну, в якій люди йдуть до суду, заздалегідь розуміючи, що правий буде той, хто більше дасть судді. Навіть не сподіваючись, що суддя може винести справедливе рішення. Ми так не виживемо", – впевнений політик.

При цьому лідер партії "За життя" вважає, що ситуацію можна змінити, лише якщо люди прийдуть на вибори і проголосують за нові обличчя, а не за тих, хто вже кілька разів був у владі і "невпинно грабував країну".

"Я кожен раз дивлюся на соціологію, і кожен раз думаю: невже ми збожеволіли до такої міри, що проголосуємо за когось з тих, хто приніс війну в наш будинок? Невже ми збожеволіли до такої міри, що проголосуємо за тих, хто вже вісім разів був у владі, і кожен раз грабував і обманював людей порожніми обіцянками?", – резюмував Рабінович.