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Рабінович: влада повністю знищила промисловість в країні

Новини » Політика    25.03.2019 - 14:19
Рабінович: влада повністю знищила промисловість в країні
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович звинуватив владу у безгосподарності та розкрадання

За нинішньої влади Україна стала країною, яка "перемогла" ДП "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова". Про це заявив народний депутат України та лідер політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Влада весь час говорить про те, як ми гарно живемо. Але ми-то з вами бачимо, що це не так. Насправді ми не приречені жити у злиднях. У нас багата країна, якщо її не обкрадати. У нас працьовиті люди, якщо їх не випирати за кордон. Потрібно міняти цю владу – і тоді ми з вами, українці, будемо жити гідно", – заявив парламентарій.

За його словами, влада розвалила промисловість країни, хоча ще 20 років тому Україна була в світових лідерів у цій сфері.

"На момент розпаду СРСР Україна була на 9 місці у світі по промисловому потенціалу. А де ми зараз? Ось днями пройшов чемпіонат України з запусканню паперових літачків. Якщо раніше наші підприємства виробляли літаки і ракети, то тепер ми їх розвалили. І нам залишається тільки радіти запуску паперових літачків!", – обурився народний депутат.

Політик вважає, що приклад безгосподарності та розкрадання нинішньої влади – це завод "Південмаш".

"Символ знищених підприємств – це "Південмаш". За нинішньої влади Україна стала країною, "перемогла" "Південмаш". Як таке можливо? Замість двигунів, ракет, літаків завод тепер випускає каструлі! Нам треба гнати цю владу і відновлювати промисловість, поки ще не пізно", – резюмував Рабінович.

Україна через владу сильно відстає у розвитку від сусідів, - Рабінович
Новини України Рабінович
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