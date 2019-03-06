Рабінович: влада планує після виборів ще двічі підвищити тарифи на комуналку

За його словами, хоча українці вже шоковані платіжками за січень

Власть планирует после президентских выборов еще дважды повысить тарифы на коммунальные услуги. Об этом заявил народный депутат Украины и глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Верить украинским премьер-министрам – это все равно что верить украинским банкам. Я вам напомню о Гройсмане. Сначала он сказал: я вам покажу, как управлять страной. И показал. Все ждут, когда же он наконец уйдет. Он обещал, что ни одна семья после повышения тарифов не заплатит за коммунальные услуги больше 20% от доходов семьи. И несколько раз он же обещал, что больше тарифы поднимать не будут, но в результате – снова поднимают", – напомнил парламентарий.

По его словам, хотя украинцы уже шокированы платежками за январь, власть запланировала еще два этапа повышения тарифов после выборов.

"А вы знаете, что в Меморандуме с МВФ прописано, что власть поднимает нам тарифы еще дважды – после выборов в мае и в январе? Нагло глядя нам в глаза, они говорят, что украинцы платят чуть меньше мировых цен на газ. Но ведь в Европе человек получает 2,5 тысячи евро зарплату и, конечно, он может заплатить 300 евро за коммуналку. А нам предлагают – что? Получать сто долларов и столько же отдавать за коммуслуги? Сегодня 90% украинских семей работают только для того, чтобы оплатить свое существование – еду и коммуналку", – отметил народный депутат.

Политик также назвал конкретные шаги, благодаря которым можно оперативно снизить тарифы в Украине.

"Когда я вижу плакаты "снижу цену на газ в четыре раза", то у меня к этому герою вопрос – как ты собираешься это сделать? А я говорю, как это сделать. Украина добывает примерно 15 млрд кубов украинского газа. Этого хватит всем украинцам вместе с бюджетными организациями. Нужно взять украинский газ и отдать по себестоимости населению. Это снизит тарифы за один час в три раза. А наша власть берет украинский газ и продает его нам же по ценам западного газа. По документам мы газ покупаем в Швейцарии, а уголь – в Беларуси. Хотя там ни газ, ни уголь не добывается. Все везут из России, из "ДНР/ЛНР". Вот такая коррупционная схема", – заключил Рабинович.