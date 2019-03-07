Рабінович: влада любить не Україну, а можливість на ній заробити

Влада намагається заробити на країні, вважає Рабінович

Нынешняя власть любит не Украину, а возможность на ней заработать. Об этом заявил народный депутат Украины, глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Никакой дядя и тетя из-за границы не приедут спасать Украину. Власть, которая привозит заезжих гастролеров управлять сферами экономики, совсем не верит своему народу. Мы, украинцы, должны понять, что только нам по силам восстановить экономику и сделать Украину процветающей страной", – заявил парламентарий.

По его словам, нынешние украинские чиновники, как и их предшественники, не удержались от "соблазна запустить лапу в государственный бюджет".

"Проблема этой власти в том, что когда они пришли в сессионный зал парламента, то искренне верили, что они любят Украину. Но когда у них появились возможности воровать, то они поняли, что любят не Украину, а возможность заработать на ней", – отметил народный депутат.

Политик настаивает на том, что коррупционеры у власти должны быть наказаны. Как минимум, за те миллионы, которые они сами указали в электронных декларациях, но у которых нет легального источника доходов.

"Я в бизнесе работал всю жизнь, но у меня нет таких капиталов, как у них. А они ведь нигде не работали, кроме госслужбы. Их поглотила власть, безнаказанность, возможность украсть. Сейчас очень много зависит от нас с вами. Еще один период правления такой системы мы просто не переживем. Нужно менять власть на выборах. Я уверен, что нам с вами это по силам. Нужно забрать страну у этих бездарей и отдать в руки профессионалам, которые знают, как возродить экономику", – резюмировал Рабинович.