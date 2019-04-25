Рабінович: влада повинна відповісти за переслідування чиновників під виглядом люстрації

Влада повинна відповісти за переслідування чиновників під виглядом люстрації. Про це заявив народний депутат України і голова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в ефірі NewsOne, повідомляє РБК-Україна.

"Тут важливо розуміти, що ти хочеш: відповідати запитам суспільства або слідувати букві закону. Я вважаю, що люстрація, яка проводилася нинішньою владою, була на потребу певної частини суспільства. Вона була абсолютно незаконна, вона була антиукраїнська. Через люстрацію було звільнено багато дрібних чиновників, але під цю гребінку потрапили фахівці, які ефективно працювали", - вважає парламентарій.

За його словами, нинішня влада повинна відповісти за законом за те, що вона називає "люстрацією".

"Вважаю, що нинішня влада повинна відповісти за переслідування фахівців під виглядом люстрації. Ми повинні підвести підсумки цього безумства і припинити його. Я дуже не хочу, щоб будь-яка нова влада, навіть наша партія, вважала своїм головним досягненням боротьбу з "попередниками". Нехай з ними бореться Генпрокуратура або антикорупційні органи. Не можна владі давати право мстити попередникам", - заявив народний депутат.

Також політик пожартував, що, виходячи з настроїв у суспільстві, люстрацію можна ненадовго і повернути.

"Але, що стосується групи Порошенка, то я б ввів маленьку люстрацію для тих, хто завів країну в цей жах, щоб їх покарати. Якось дуже вони дістали. А якщо серйозно, то люстрація була незаконною, і ми її скасуємо, як тільки прийдемо до влади", - резюмував Рабінович.