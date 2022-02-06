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Рабінович: влада повинна думати про інтереси своєї країни

Автор: Артем Горовенко

Влада повинна думати про інтереси своєї країни, а не про особисті амбіції. Поки ж вона продовжує чинити тиск на опозицію і вбивати свободу слова в Україні.

Про це заявив народний депутат, співголова партії "опозиційна платформа - за життя" Вадим Рабінович у програмі "Громадська думка".

"Треба думати про свою країну, а не особисті амбіції, треба навчитися тому, як себе вести на міжнародній арені, у зовнішній політиці, щоб відстоювати інтереси своєї країни перед світом", - заявив нардеп.

Також політик переконаний, що мир для влади - не мета.

"Необхідно встановити мир, посадити тих, хто незаконно закривав телеканали і дати можливість каналам відновити мовлення, вибачитися перед журналістами; випустити репресованих", - резюмував Рабінович.

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Рабінович