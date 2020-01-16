Рабинович: влада демонструє монолітну єдність у бажанні зруйнувати країну

Фото: Вадим Рабинович (прес-служба)

Рабинович прокоментував ініціативу влади ухвалити закон про легалізацію грального бізнесу

Нинішня влада демонструє монолітну єдність у бажанні зруйнувати та знищити країну. Так народний депутат України, співголова Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабинович прокоментував в кулуарах парламенту ініціативу влади ухвалити закон про легалізацію грального бізнесу в Україні, передає кореспондент РБК-Україна.

Політик зазначає, що його "менше всього цікавить" чому ті люди, які не голосували за легалізацію грального бізнесу, раптом вирішили за неї голосувати.

"Ми самі знаємо відповідь на це питання: якщо людина протягом двох днів змінює свою думку, це означає, що його або купили, або на нього надавали. Але питання навіть не в цьому, питання в тому, що після прийняття закону, люди, у яких залишилися хоч якісь копійки, можуть взяти останнє і програти на автоматах все на світі", – додав Рабінович.

Співголова "Опозиційної платформи – За життя" зізнався, що з жахом дивиться на те, які рішення, в тому числі економічні, приймає влада.

"Я не знаю, чим керувалися люди, які подали у Верховну Раду законопроект про легалізацію грального бізнесу. Мабуть, у "колонії", яка не розвивається і є сировинним придатком, людям потрібна хоч якась віддушина. Тобто, голодним і холодним людям влада дозволила програти останнє на гральних автоматах. Це божевілля! Це абсолютна зневага до інтересів сім'ї! Чим вони керувалися – незрозуміло. Я з жахом дивлюся на цей наростаючий ком прийняття владою убивчих економічних рішень!" - зазначив політик.

Втім, Вадим Рабинович і не дивується цьому, особливо після оприлюднення так званих "плівок Гончарука", на яких людина з голосом, схожим на голос прем'єр-міністра, зізнається, що він – профан в економіці.

"З плівок, на яких звучить голос прем'єр-міністра або схожий на його голос, зрозуміло, чому провладні сили так голосують в парламенті. Там сказано, що Олексій Гончарук нічого не тямить в економіці, провладна команда не знає, що робити з країною, сміються над тими, хто привів їх до влади: над президентом, над народом України. І під весь цей сміх вони продають нас, країну, землю і ще насмілюються легалізувати гральний бізнес!.. І ми поки нічого не можемо зробити, тому що нинішня влада демонструє монолітну єдність у бажанні зруйнувати, вбити і знищити країну. Тому залишається тільки одне: на все дивитися та фіксувати це все", – резюмував Рабінович.