ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рабінович: влада робить з України "аграрний придаток"

Новини » Політика    12.03.2019 - 11:13
Рабінович: влада робить з України "аграрний придаток"
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович звинуватив владу у зовнішньополітичній недалекоглядності

Нинішня влада робить з України "аграрний придаток", який буде "обслуговувати" Європу і США. Про це заявив народний депутат, голова партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

На думку Рабіновича, українська влада замість того, щоб шукати друзів, за останній час посварилася з багатьма країнами.

"Наші політики взагалі не відрізняються зовнішньополітичної далекоглядністю. Пам'ятаєте, як перед виборами у США всі вони навперебій лаяли Дональда Трампа, так як були впевнені в перемозі Хілларі Клінтон? А адже я їх попереджав, говорив: "Постривайте, не поспішайте, раптом виграє Трамп – що ви тоді будете робити?". У підсумку я виявився правий, а вони досі не знають, як ще підлизатися до Трампа, щоб загладити свій промах", – заявив народний депутат.

На думку голови партії "Опозиційна платформа – За життя", нам не треба "йти в Європу", а будувати її в Україні.

"Влада каже, що ми йдемо від "русского мира" в Європу. Але проблема в тому, що в Європу нас не беруть. Так де ми зараз і куди ми йдемо? Я вам поясню: вони роблять з України аграрний придаток, який залишилися тут в живих десятьма мільйонами рабів буде обслуговувати Європу і США. Я, звичайно, дуже проєвропейський людина, але я впевнений, що Європа в першу чергу повинна бути в нашому домі. Ми повинні будувати Європу у себе, а не прагнути в ЄС ціною добробуту наших людей", – підсумував Рабінович.

Рабінович: у нас економіка працює на 5 людей, і всі вони в списку Forbes
Новини України Рабінович
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся