ru ua
Сб, 19 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Рабінович: в Україні потрібно змінювати політичну систему

Новость на русском →
Київ, Субота 19 лютого 2022 19:11
Рабінович: в Україні потрібно змінювати політичну систему Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

В Україні потрібно змінювати політичну систему. Якщо ми ще раз помилимося на виборчих дільницях - ми погубимо країну.

Про це заявив народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в ефірі Odesa.LIVE.

"Потрібно міняти політичну систему. І зрозуміти одне: якщо ми ще раз помилимося на виборчих дільницях - ми погубимо країну", - вважає Рабінович.

Нагадаємо, раніше Рабінович заявляв, що Україна переживає чергову тарифну кризу. І ціни в платіжках будуть продовжувати рости.

Як відомо, що українцям у травні 2022 року почнуть надходити оновлені платіжки за газ. Це пов'язано з тим, що Україна переходить на облік газу в одиницях енергії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рабінович
NEWS
Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)
Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)
DAILY
Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі