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Рабинович: Україну ніхто не приймав і поки не збирається приймати в ЄС і НАТО

Автор: Ілона Свиридова

Україну ніхто не приймав і поки не збирається приймати в Північноатлантичний Альянс, але влада цього не розуміє і своєю переконаністю, що вже "завтра" ми будемо в НАТО, плутає людей і світ.

Про це заявив народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Є офіційна заява представників Північноатлантичного договору, в якому сказано, що в найближчі 10 років Україну в Альянсі нас не чекають. А ми ніяк не можемо заспокоїтися - вписуємо у своїй Конституції інтеграцію в НАТО, робимо себе недоумкуватими перед усім світом", - заявив Рабінович.

На його думку, "не можна весь час ходити з простягнутою рукою і просити прийняти нас в ЄС або в НАТО". І при цьому, продовжив він, влада воює з власним народом, з міжнародним співтовариством, з бізнесом.

"Я давно говорив і продовжую наполягати: Україна повинна стати "Швейцарією Східної Європи" - у нас для цього є всі можливості! Ну а поки влада цього не хоче ні чути, ні розуміти, ні приймати", - резюмував він.

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