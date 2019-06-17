Рабінович: українці розчарувалися у новій владі, тому проголосують за "партію миру"

Українці проголосують за партію миру, тому що вже перестали довіряти новій владі. Про це заявив народний депутат України, голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович в програмі "Вечірній прайм" в прямому ефірі телеканалу "112 Україна", передає РБК-Україна.

"Ось прийшов Зеленський... Можливо, у нього спочатку і були хороші думки. Обіцяв мир встановити, посадити корупціонерів. А далі що? Ми ж не будемо на парламентських виборах голосувати за того, хто обіцяв встановити мир у країні, а через три дні забув про це?", - запитав парламентарій.

Політик впевнений, що "Опозиційна платформа – За життя" може встановити мир у країні.

"Ми йдемо в парламент з миром. Я вважаю, що, окрім нас, більше ніхто не може його встановити. Я сподіваюся, що наша політична сила отримає більше 50% голосів. Люди схаменуться, перехворіють ось цією владою. І зрозуміють, що мир перебуває в руках нашої партії", – резюмував Рабінович.