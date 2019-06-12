Рабінович: якщо українці віддадуть нам хоча б 30% голосів, то ми встановимо мир у країні

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович заявив, що його команда може повернути полонених

Для встановлення остаточного миру в Україні необхідно, щоб як мінімум 30% виборців віддали голоси за політичну партію "Опозиційна платформа – За життя". Про це заявив народний депутат України, голова згаданої політсили Вадим Рабінович в ефірі NewsOne, повідомляє РБК-Україна.

"Наша партія вже не буде міняти коней на переправі, нам потрібно об'єднатися, посилитися персоналіями і встановити в країні мир. При всій моїй любові до нового президента Володимира Зеленськго, якщо не буде миру в країні, то ця любов швидко закінчиться, як і любов українців. Якщо в країні не буде миру, то я боюся уявити, що нас чекає в найближчі роки", – вважає парламентарій.

За його словами, за Зеленського українці проголосували на виборах президента тому, що він обіцяв встановити мир у країні, але зараз президент про цю обіцянку забув.

"Тому дуже важливо, щоб "Опозиційна платформа – За життя" набрала більше голосів на виборах. Це єдина партія, яка на сьогоднішній день продовжує говорити слово мир, а не починає розповідати про міфічні плани щодо вступу в НАТО, псевдореформу Супрун і співпрацю з МВФ", – заявив народний депутат.

Політик упевнений, що українці втомилися від війни і хочуть миру, тому виборці віддадуть голоси "Опозиційної платформі – За життя".

"Ми реально встановимо мир і повернемо полонених, якщо ви дасте нам мінімум 30% голосів. Я всіх закликаю голосувати за мир. Адже тільки нашої партії під силу виконати обіцянку – встановити негайний і остаточний мир", – підсумував Рабінович.