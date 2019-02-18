Рабінович: українці повинні вибрати того, хто може встановити мир і відродити економіку

Рабінович вважає, що президентська кампанія буде однією з "найбрудніших" за всю історію українських виборів

Из четырех фактических лидеров президентского рейтинга украинцы должны выбирать того, кто сможет реально добиться мира на востоке страны и возродить экономику. Об этом заявил народный депутат и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович в эфире на "112 Украина", сообщает РБК-Украина.

"Я рад, что меня нет в списке претендентов на президентский пост. При этом я, наверное, единственный человек с реальным президентским рейтингом, который отказался участвовать в избирательной гонке ради консолидации нашего электората и объяснил, почему совершил такой шаг", – заявил политик.

Он считает, что грядущая президентская кампания будет одной из самых "грязных" за всю историю украинских выборов. Парламентарий уверен, что повлиять на ход избирательной гонки попытаются как внешние силы, так и нынешняя украинская власть.

"С экономической точки зрения, участие в президентских выборах такого количества людей оправдано, потому что каждый из них заплатит по 2,5 млн гривен в бюджет страны. Но, с другой стороны, именно эти выборы требуют от нас большей бдительности. Вот, например, Канада выделила 25 млн долларов "на обеспечение безопасности на президентских выборах от попыток внешнего вмешательства". Интересное дело – другое государство выделяет нам деньги для предотвращения вмешательства в выборы извне! А кому пойдут эти деньги?.. Очевидно, что власть готовит масштабные подтасовки, и об этом свидетельствует внезапное увеличение численности украинцев в избирательных списках. Почти двадцать лет не проводилась перепись, миллионы людей покинули страну, сегодня неподконтрольны нам Донбасс и Крым, а они говорят, что количество избирателей увеличилось на миллион человек!", – заявил народный депутат.

По его мнению, в марте 2019 года украинцы будут выбирать из четырех кандидатов в президенты, которые имеют наибольшую поддержку среди украинцев по результатам соцопросов. Политик убежден: "остальные 44 – заведомо непроходные".

Он отметил, что 40 кандидатов из 44 имеют совокупный рейтинг один процент, поэтому у них нет шансов.

"Мы неидеальны, но мы лучше тех, у кого за душой нет ничего, кроме криков и всхлипываний, кто разжигает военную истерию. Наш план: сильная, нейтральная, независимая Украина, "Швейцария Восточной Европы", где люди живут в богатстве и стабильности, где полностью использованы все преимущества нашего геополитического и географического положения", – резюмировал Рабинович.