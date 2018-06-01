Рабінович: українці повинні вимагати гідну зарплату і пенсію, а не випрошувати субсидії

Рабінович вважає, що тисячі фахівців залишилися без роботи через необдумані дії влади

Українці повинні вимагати у держави гідну зарплату і пенсію, а не випрошувати у неї субсидії. Таку думку висловив народний депутат і лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі авторської програми на телеканалі "112 Україна".

"Деякі вважають, що вищим рівнем справедливості буде те, що зроблять прямі добавки до зарплат. А я вважаю, що вищим рівнем справедливості, як і у всіх абсолютно країнах, крім України, є гідна зарплата. Ну як так вийшло, що ми стали мріяти тільки про надбавку до зарплати у вигляді субсидії? Чому вони нас змусили за 2-3 роки забути людську сутність і вважати, що якщо ми вистояли у величезній черзі за їжею або подачкою, то ми переможці? Це ще в Стародавньому Римі так стояли раби в черзі і їм видавали пайку хліба. Я можу перерахувати всі країни навколо нас. Ніде такого немає!", – обурився парламентарій.

На його думку, скасувавши всі реформи уряду і звільнивши чиновників, що "вбивають" економіку держави, Україна вже через рік може повернутися до вихідної позиції, а через два – процвітати.

"Нам вселяють кожен день, і я вважаю, що це теж частина їх змови, що зарплата 1000 доларів – це популізм. 1000 доларів у наших сусідів не популізм, а в українця – популізм. Нам вбивають невіру у власну країну! Але я стверджую (а за 3,5 роки мого життя в політиці я жодного разу нікого не обдурив, і все, що я говорив в студії, все збувалося), що за рік, призупинивши дебільні реформи влади, викинувши з країни всіх виродків, які вбивають нашу економіку, ми повернемо Україну до вихідного стану і через рік будемо підніматися. І це не популізм. Це прості, навіть не математичні, а арифметичні маленькі рішення. Елементарні речі", – переконаний політик.

Він також висловив обурення тим фактом, що при зростанні видобутку газу тарифи в Україні не зменшуються, а навпаки збільшуються.

"Як таке може бути, що ми нарощуємо видобуток газу – і у нас збільшується в 10 разів тарифна сітка? Влада сама прекрасно розуміє, що ми його зараз видобуваємо близько 19 млрд кубів газу. І цей газ належить українському народу за Конституцією. І коштує він одразу в 5 разів дешевше, ніж платить населення. Але ми все одно платимо за газ, як за імпортний. Нехай знизять тарифи і припинять красти, і тоді популізму не буде. Почніть будувати що-небудь, поверніть Україні космічну галузь, в кінці кінців", – закликав нардеп.

Лідер партії "За життя" зазначив, що через необдумані дії нашої влади тисячі фахівців залишилися без роботи.

"Тисячі фахівців знаходяться на смітнику через дії нашої влади. Викинути людей на вулиці – це реалії, а почати будувати – це популізм... Нам треба самим зрозуміти, чого ми хочемо. І нам треба хотіти не добавку до зарплати, не збільшення субсидій, які соромно отримувати, а гідну зарплату і пенсію. І ще раз повторюю: озирніться навколо – всі країни навколо нас отримують гідні зарплати і пенсії, а у нас це чомусь називають популізмом. Це не популізм, у нас просто до такої міри знахабнілі злодії при владі, що вже берегів не бачать, а ті, хто ними керують, вважають, що українцям взагалі не треба гідно, нормально жити", – підсумував Вадим Рабінович.