Рабінович: українці повинні не тільки проголосувати, але й захистити свій голос

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович вважає, що влада готується фальсифікувати вибори

Представники нинішньої влади готуються фальсифікувати вибори, тому український народ повинен зробити не тільки правильний вибір, але й зуміти захистити свій голос. Таку заяву зробив народний депутат та засновник "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляє РБК-Україна.

"Українцям потрібно визначитися, чи хочуть вони жити в успішній, процвітаючій країні або хочуть жити в розрусі. Я не вірю, що народ знову готовий проголосувати за владу, яка руйнує основи державності і заганяє пересічного українця у злидні. Я впевнений у перемозі команди "Опозиційна платформа – За життя" та єдиного кандидата від опозиції – Юрія Бойка. Але, незважаючи на це, ми повинні вміти захистити свій результат, і сподіваємося на допомогу всіх небайдужих до долі своєї країни громадян", – підкреслив парламентарій.

Політик заявив, що йому відомо про підготовчої роботи в організації масових фальсифікацій на майбутніх президентських і парламентських виборах.

"Я знаю, що вже зараз готуються безпрецедентні підтасування, "каруселі", організацією яких займаються найбільші представники політичного ринку. Влада буде використовувати адмінресурс, обманювати, тиснути і підкуп виборця, але я сподіваюся, що правоохоронним органам і нашим союзникам, і прихильникам вдасться захистити наші результати", – заявив політик.

Він закликав українців відповідально голосувати на майбутніх виборах, і додав, що "Опозиційна платформа – За життя" буде представлена на всіх виборчих дільницях країни, направить спостерігачів фіксувати будь-які правопорушення.

"Потрібно розуміти, що якщо ми самі не захистимо наші голоси, то погубимо Україну. І це незалежно від того, кого підтримує той чи інший виборець. Ми повинні навчитися відстоювати своє право обирати і вміти захистити свій голос! Тому що відстояти свій голос – значить відстояти свою країну, сім'ю, дітей і майбутнє. Ця влада обов'язково покаже нульовий результат, якщо ми всі разом покажемо, що можемо захистити чесні вибори!", – резюмував лідер "Опозиційної платформи – За життя".