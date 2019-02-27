Рабінович: українські чиновники не вміють і не можуть керувати країною

Рабінович вважає, що у Гройсмана немає кваліфікації, щоб керувати країною

Премьер-министр Владимир Гройсман не имеет ни опыта, ни квалификации для того, чтобы управлять страной. Такое мнение высказал народный депутат Украины и глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Проблема у нас в стране одна – власть. Премьер-министр, который до этого практиковался только на базаре, не может управлять государством. Когда у власти нет профессионалов, то это приводит к вот такому печальному результату. Украинские чиновники не умеют и не могут управлять страной", – заявил парламентарий.

Он напомнил, что, согласно закону, правительство должно раз в год отчитываться перед Верховной радой, но этого не делает.

"Правительство в нарушение закона не предоставляет отчет о своей работе. Но если посмотреть по телевизору заседание Кабмина, то сразу становится все понятно. Сидят эти товарищи министры. Один выходит и говорит: мы построим аэропорт, мы построим дороги, вот-вот проведем гиперпул. Но ведь это же бред! Ничего не строится, ничего не развивается. Я ничего не слышу о развитии сельского хозяйства, банковского сектора, экономики. Я только слышал, что мы живем в лучшей стране мира и заграница нам поможет. Это не заседание правительства, а репортаж из сумасшедшего дома", – считает народный депутат.

Политик уверен, что все действия Кабмина направлены на разрушение страны и обеднение украинцев.

"Сегодня Кабмин утвердил новую профессию – трансплантолог-координатор. В 21 веке они думают только о том, как разобрать нас на органы. Мы должны помнить об этом, когда пойдем к избирательным участкам. Нельзя верить, что власть, как она обещает, приведет нас к процветанию и счастью. Мы уже много раз на этом обжигались и не должны позволить им разворовывать страну еще пять лет", – резюмировал Рабинович.