Рабінович: українські чиновники не вміють і не можуть керувати країною

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович вважає, що у Гройсмана немає кваліфікації, щоб керувати країною

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман не має ні досвіду, ні кваліфікації для того, щоб керувати країною. Таку думку висловив народний депутат України і голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Проблема у нас в країні одна – влада. Прем'єр-міністр, який до цього практикувався лише на базарі, не може керувати державою. Коли у владі немає професіоналів, то це призводить до ось такого сумного результату. Українські чиновники не вміють і не можуть керувати країною", – заявив парламентарій.

Він нагадав, що, згідно з законом, уряд має раз на рік звітувати перед Верховною радою, але цього не робить.

"Уряд в порушення закону не надає звіт про свою роботу. Але якщо подивитися по телевізору засідання Кабміну, то відразу стає все зрозуміло. Сидять ці товариші міністри. Один виходить і каже: ми збудуємо аеропорт, ми побудуємо дороги, ось-ось проведемо гіперпул. Але ж це маячня! Нічого не будується, нічого не розвивається. Я нічого не чую про розвиток сільського господарства, банківського сектора, економіки. Я тільки чув, що ми живемо в найкращій країні світу і закордон нам допоможе. Це не засідання уряду, а репортаж з божевільні", – вважає народний депутат.

Політик впевнений, що всі дії Кабміну направлені на руйнування країни і зубожіння українців.

"Сьогодні Кабмін затвердив нову професію – трансплантолог-координатор. У 21 столітті вони думають тільки про те, як розібрати нас на органи. Ми повинні пам'ятати про це, коли підемо до виборчих дільниць. Не можна вірити, що влада, як вона обіцяє, приведе нас до процвітання і щастя. Ми вже багато разів на цьому обпікалися і не повинні дозволити їм розкрадати країну ще п'ять років", – резюмував Рабінович.