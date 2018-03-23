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Рабінович: Україні потрібно відроджувати власне виробництво

НовиниПолітика    23.03.2018 - 12:37
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович закликав припинити "випрошувати" нові кредити на Заході

Україні потрібно не "випрошувати" нові кредити на Заході, а відроджувати власне виробництво заради порятунку економіки. Про це заявив народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович в прямому ефірі програми "Великий вечір" на телеканалі NewsOne.

"Політики згадали, що вони патріоти, і готові доводити це при першій же можливості, не враховуючи національні інтереси країни. Я ніколи не виступав проти ЄС. Просто потрібно будувати Європу у себе вдома – в Україні. Сьогодні ж європейці зацікавлені лише в нашому кругляку і робочій силі. Така недалекоглядність керівництва країни врешті-решт призведе до дефолту, тільки тому, що ми будемо не в змозі прогодувати громадян", – переконаний нардеп.

Також Рабінович заявив про змову з лідерами "Опозиційного блоку" Юрієм Бойком і Сергієм Льовочкіним "з метою наживи на підвищення вартості газу".

"У нас немає ніякої необхідності в підвищенні ціни на газ, але ми всупереч законам економіки це робимо. Подібна тенденція – це результат змови групи осіб з метою підняття вартості та отримання вигоди. Бенефіціарами такої змови є власники облгазів – Бойко і Льовочкін. Саме вони володіють абсолютною більшістю компаній-постачальників газу. Група Бойко-Льовочкіна за домовленістю з владою підвищують ціну для населення до європейського рівня, обкрадаючи народ. Вже зараз українці не в змозі оплачувати платіжки, країна має мільярдну заборгованість. І ці хапуги хочуть підвищити ціну ще на 7%? Це економічний геноцид!", – заявив політик.

Нардеп вважає, що підвищувати тарифи на комунальні послуги можливе тільки після перезапуску економіки, внаслідок чого люди знову зможуть нормально заробляти.

"Потрібно будувати заводи, дати пільги бізнесу, запровадити податкові канікули для hi-tech сфери, а не міняти законодавство під себе і влаштовувати "маски-шоу" "Новою поштою". Зараз не час показового патріотизму, а час будувати прагматичні відносини з партнерами і час відроджувати економіку", – резюмував Рабінович.

Рабінович: Рада повинна приймати ті закони, які допоможуть людям економічно Рабінович: народу України потрібно запропонувати програму зовсім іншого розвитку країни
Теги: Рабинович
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