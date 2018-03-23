Рабинович: Украине нужно возрождать собственное производство

Рабинович призвал прекратить "выпрашивать" новые кредиты на Западе

Украине нужно не "выпрашивать" новые кредиты на Западе, а возрождать собственное производство ради спасения экономики. Об этом заявил народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в прямом эфире программы "Большой вечер" на телеканале NewsOne.

"Политики вспомнили, что они патриоты, и готовы доказывать это при первой же возможности, не учитывая национальные интересы страны. Я никогда не выступал против ЕС. Просто нужно строить Европу у нас дома – в Украине. Сегодня же европейцы заинтересованы лишь в нашем кругляке и рабочей силе. Подобная недальновидность руководства страны в конце концов приведет к дефолту только потому, что мы будем не в состоянии прокормить граждан", – убежден нардеп.

Также Рабинович заявил о сговоре с лидерами "Оппозиционного блока" Юрием Бойко и Сергеем Левочкиным "с целью наживы на повышении стоимости газа".

"У нас нет никакой необходимости в повышении цены на газ, но мы вопреки законам экономики это делаем. Подобная тенденция – это результат сговора группы лиц с целью поднятия стоимости и получения выгоды. Бенефициарами такого сговора являются владельцы облгазов – Бойко и Левочкин. Именно они владеют абсолютным большинством компаний-поставщиков газа. Группа Бойко-Левочкина по договоренности с властью повышают цену для населения до европейского уровня, обворовывая народ. Уже сейчас украинцы не в состоянии оплачивать платежки, страна имеет миллиардные задолженности. И эти хапуги хотят повысить цену еще на 7%? Это экономический геноцид!", – заявил политик.

Нардеп считает, что повышать тарифы на коммунальные услуги возможно только после перезапуска экономики, вследствие чего люди снова смогут нормально зарабатывать.

"Нужно строить заводы, дать льготы бизнесу, ввести налоговые каникулы для hi-tech сферы, а не менять законодательство под себя и устраивать "маски-шоу" "Новой почте". Сейчас не время показательного патриотизма, а время строить прагматичные отношения с партнерами и время возрождать экономику", – резюмировал Рабинович.