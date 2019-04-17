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Рабінович: Україні потрібна реформа, яка змусить суд захищати права громадян

Новини » Політика    17.04.2019 - 13:57
Рабінович: Україні потрібна реформа, яка змусить суд захищати права громадян
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович вважає, що потрібно змінити мотивацію суддів

За нинішньої влади українці не можуть захистити свої права в суді через корупцію. Про це заявив народний депутат і глава партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Якщо людина не може чесно в суді захистити свій будинок, свою машину, свій бізнес або взагалі свої права, це означає, що держава розвиватися не буде, тому що ніхто не буде серйозні гроші інвестувати в країну, в якій ці вкладення не захищені", – пояснив парламентарій.

Народний депутат упевнений, що недосконалість судової системи необхідно виправляти не тільки з допомогою реформ, але і шляхом зміни мотивації суддів.

"Перша і основна реформа повинна стосуватися судової системи. Нам потрібно розуміти, що є ціле покоління суддів, які платили за надходження в інститут. Вони це робили не для того, щоб потім прийти чесно працювати", – зазначив політик.

Голова партії "Опозиційна платформа – За життя" запропонував у питанні судової реформи наслідувати приклад інших країн.

"Нам потрібно йти шляхом, який пройшли інші країни, в тому числі і США. Потрібно прийти до виборності суддів", – підсумував Рабінович.

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